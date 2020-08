Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, il Chelsea sarebbe tornato alla carica per Gigio Donnarumma

Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, il Chelsea sarebbe tornato alla carica per Gigio Donnarumma. Frank Lampard non vuole Kepa come titolare e avrebbe chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di un grande portiere. Fallito l’assalto ad Onana, i Blues proveranno a sfruttare la situazione contrattuale del portiere per strapparlo ai rossoneri. Sul piatto sarebbero pronti già 55 milioni di euro. Roman Abramovich è tornato alla riscossa sul mercato internazionale dopo l’arrivo di Thiago Silva, Timo Werner e Ziyech. Ora andrà all in su Donnarumma.