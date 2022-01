Kulusevski verso l’addio alla Juventus: tre club su di lui

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kulusevski lascia la Juve? Tre club sulle tracce dello svedese. Il punto su una sua possibile cessione a gennaio

L’arrivo a Torino di Dusan Vlahovic ha stravolto i piani di mercato della Juventus che, nonostante il grave infortunio di Federico Chiesa, potrebbe ora lasciar partire Dejan Kulusevski.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo svedese è tornato in cima alla lista dei sacrificabili, ma i bianconeri non si priveranno se non per un’offerta congrua. Su Kulusevski muovono Everton (che lo accoglierebbe in prestito con la possibilità di discutere del riscatto) e Arsenal. Sullo sfondo resta il Milan, ma le distanze tra le parti oggi sembrano così ampie da non poter essere colmate.