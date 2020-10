Krunic sopperirà anche al mancato arrivo di Bakayoko in mediana

Rade Krunic ieri ha trovato il primo gol in maglia rossonera. Il bosniaco dovrà far rifiatare anche Frank Kessie

Rade Krunic ieri ha trovato il primo gol in maglia rossonera. Nella posizione di trequartista ha sostituito degnamente l’infortunato Hakan Calhanoglu con una prestazione di quantità qualità. Il bosniaco però potrebbe tornare utile anche in un altro ruolo.

Frank Kessie sta tirando la carretta a centrocampo, ma è ovvio che non potrà giocare 50 partite in questa stagione. Proprio Krunic potrebbe essere l’alternativa in mediana dopo il mancato arrivo di Bakayoko. Le due coppie di Pioli potrebbero essere quindi Bennacer Kessie e Tonali Krunic per affrontare il doppio impegno settimanale.