Krunic Fenerbahce, non è finita: pronto questo ultimo disperato tentativo nel corso della prossima settimana

Il Fenerbahce non molla la presa per Rade Krunic. Come riportato dal Corriere dello Sport, in settimana i turchi faranno un ultimo disperato tentativo per provare a strappare al Milan il suo metronomo.

Per far vacillare i rossoneri – si legge – servirebbe una proposta economica da oltre dieci milioni di euro e fino ad ora il Fenerbahce si è spinto fino a sette milioni. Si attendono nuovi passi ufficiali da parte dei turchi.