Krunic Fenerbahce, non è ancora finita: il Milan aspetta questa offerta negli ultimi giorni di calciomercato

Non è ancora stata detta l’ultima parola nella trattativa che potrebbe portare Rade Krunic a vestire la maglia del Fenerbahce. I turchi, infatti, sono pronti a tornare alla carica in questi ultimi giorni di mercato.

Stefano Pioli lo considera un elemento indispensabile, ma è chiaro che se l’offerta dovesse essere molto elevata per il Milan sarebbe difficile dire di no. In tal senso, si legge sul Corriere dello Sport, per far vacillare il Diavolo servirebbero proposte da 12-13 milioni.