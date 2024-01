Krunic Fenerbahce, serve questa CIFRA per chiudere: ma spunta una squadra araba ULTIME

Krunic Fenerbahce, serve questa CIFRA per chiudere: ma spunta una squadra araba. Le ULTIME sul centrocampista

Krunic è sul mercato e l’ha ribadito Stefano Pioli nella conferenza stampa odierna.

Il mercato Milan però non lo vuole regalare e come riportato da Matteo Moretto distano ancora 2-3 milioni per chiudere con il Fenerbahce. Inoltre c’è l’interesse anche da parte di altre squadre come l’Al-Shabab e squadre dalla Russia e dalla Grecia.