Krunic, l’ex Milan re di Belgrado: eletto MVP 2025 della Stella Rossa. Il comunicato ufficiale

Krunic, l’ex centrocampista del Milan diventa re a Belgrado: eletto MVP 2025 della Stella Rossa. Il comunicato ufficiale

Il 2025 si chiude con un riconoscimento prestigioso per una vecchia conoscenza del mondo rossonero. Rade Krunić, dopo aver lasciato il Milan nel gennaio 2024 e aver vissuto una parentesi in chiaroscuro al Fenerbahçe, ha ritrovato la sua dimensione ideale alla Stella Rossa. Secondo quanto riportato, il centrocampista bosniaco è stato eletto dai propri compagni di squadra come miglior calciatore del club per l’anno 2025.

Il comunicato: un premio alla leadership

Il riconoscimento non arriva dai tifosi o dalla stampa, ma direttamente dallo spogliatoio, a testimonianza del peso specifico che l’ex rossonero ha assunto a Belgrado:

«Il miglior calciatore della Stella Rossa per il 2025, secondo la scelta dei compagni di squadra, è l’esperto centrocampista Rade Krunić», recita la nota ufficiale del club serbo. Rendimento super: Dall’arrivo in Serbia nel settembre 2024, Krunić è diventato un perno insostituibile. Nella prima parte della stagione 2025/26 ha già collezionato gol pesanti, inclusa una doppietta in Champions League, confermandosi giocatore duttile e tatticamente prezioso.

L’eredità milanista

A Milano, Krunić è ricordato come l’equilibratore silenzioso dell’era Pioli. Pur non essendo un giocatore da copertina, il suo contributo è stato fondamentale per la conquista dello Scudetto 2022, dove la sua capacità di ricoprire più ruoli (mediano, mezzala o trequartista tattico) permise ai rossoneri di mantenere un assetto solido nei momenti chiave della volata contro l’Inter. Oggi, a 32 anni, Rade vive una seconda giovinezza lontano da San Siro, ma con lo stesso spirito di sacrificio che lo ha reso un idolo dei compagni.