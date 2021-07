Krunic e l’importante riconoscimento ricevuto: i dettagli

Rade Krunic ha ricevuto un importante riconoscimento dopo una stagione tutto sommato positiva con la maglia del Milan: il centrocampista ex Empoli è stato infatti nominato calciatore dell’anno in Bosnia Erzegovina nella stagione 2020-2021, quella appena conclusa.

IDEE CHIARE – Krunic ha le idee chiare anche in vista della nuova annata: il suo desiderio è di rimanere in rossonero. Pioli e tutta l’area tecnica rossonera ne apprezzano la duttilità e lo considerano un prezioso jolly.

Krunic has been named the Player of the Year in Bosnia and Herzegovina in season 2020/21 👏 pic.twitter.com/25Vlzqaj4I

