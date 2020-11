Krunic e Bennacer pronti al rientro in Europa League

Bennacer e Krunic dovrebbero partire titolari in Europa League contro il Celtic. Facciamo il punto sul centrocampo milanista

Ismael Bennacer non ha giocato contro la Fiorentina a scopo precauzionale. Sandro Tonali non ha fatto di certo sentire la mancanza dell’algerino a San Siro. Per l’impegno di Europa League di giovedì l’ex Empoli dovrebbe ritornare titolare.

Contro il Celtic potrebbe esserci spazio dal primo minuto anche per Rade Krunic. Il bosniaco, che in Europa ha già segnato una rete, potrebbe affiancare Bennacer oppure giocare in posizione più avanzata.