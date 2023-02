Krunic a DAZN: «Siamo ancora un gruppo unito e forte». Le parole del giocatore dopo la sconfitta nel derby di Milano

Rade Krunic ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Milan. Queste le sue parole:

LA SCONFITTA DIFFICILE – «Ovviamente se perdi una partita così non è bello. Dobbiamo vedere come abbiamo reagito nel secondo tempo dove abbiamo fatto meglio rispetto al primo. Questo secondo tempo può essere una cosa positiva. Rimaniamo più uniti di prima e proviamo a lavorare di più in vista della prossima partita».

CENTROCAMPO A TRE – «Ci stava provare qualcosa di diverso dopo le ultime partite. Non mi sono trovato male ma non abbiamo fatto tante cose che abbiamo preparato meglio negli allenamenti. Nel secondo tempo con due mediani e un trequartista coprivamo meglio le loro mezzali e abbiamo fatto meglio in difesa e qualcosina più in fase offensiva».

COSA SI È ROTTO – «Non so rispondere a questa domanda. Vorrei saperlo anche io. Siamo ancora un gruppo unito e forte che lavora tanto ma qualcosa non è come prima. Noi dobbiamo ritrovare il prima possibile l’entusiasmo di prima».