Krunic: «Ci sono voci, ma noi non le sentiamo. Siamo concentrati»

Rade Krunic negli ultimi tempi non sta trovando molto spazio come nella prima parte della stagione. Il bosniaco però non ha perso la concentrazione e alla vigilia di Milan-Juventus ha parlato della sfida di San Siro. Ecco le sue parole nel corso di un’intervista pochi minuti fa per la redazione di Sky Sport: «Siamo concentrati su noi stessi per questa stagione, ci sono voci ma noi non le sentiamo. Vogliamo concludere la stagione nel modo giusto e ci siamo allenti duramente per farlo».