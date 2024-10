Kroos parole al miele per l’ex allenatore: «Lui è stato speciale per me! Ecco come gli ho detto del ritiro»

Le parole del centrocampista tedesco Toni Kroos, ex Real Madrid, sul suo ritiro e sul rapporto stretto con Carlo Ancelotti

Intervenuto ai microfoni di Marca, le parole di Toni Kroos sul suo ultimo anno con il Real Madrid e sul rapporto con l’ex Milan, suo allenatore ai Blancos, Carlo Ancelotti.

PAROLE – «Ed è stato difficile dirlo a Carlo, perché mi aspettava e perché avevamo e abbiamo un ottimo rapporto. È stato il mio primo allenatore a Madrid e non è stato facile dirglielo, ma tutto nella vita ha una fine. Sapevo che Ancelotti non si sarebbe arrabbiato, ma che sarebbe stato un po’ triste. Non è stato un momento facile neanche per me, è stato molto speciale. Ho provato a scegliere un buon momento… Poi abbiamo avuto la fortuna di vincere la Liga con un buon margine e ho pensato fosse il momento perfetto, tra la vittoria del campionato e la finale di Champions. Non volevo che questo argomento fosse al di sopra di tutto».