Koulierakis Milan, affare ancora possibile ma… tutte le ultime novità sul possibile colpo per la difesa di Pioli

Non solo Marco Pellegrino, il Milan monitora anche le alternative al difensore di proprietà dell’Atletico Platense (comunque molto vicino ai rossoneri).

Tra queste, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è anche Koulierakis. Si tratta di un profilo abbastanza costoso ma comunque di assoluto affidamento. Per il momento questa trattativa è messa in stand-by.