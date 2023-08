Koopmeiners Milan, l’Atalanta ha rifiutato questa offerta monstre! I dettagli e le ultime sul futuro dell’olandese

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Teun Koopmeiners, giocatore seguito con grande attenzione anche dal Milan in questa sessione di mercato.

L’Atalanta avrebbe rifiutato un’offerta monstre proveniente dal Napoli per l’olandese. I campioni d’Italia in carica avevano offerto 45 milioni di euro, ma la Dea ha detto no: Koopmeiners non si muove da Bergamo.