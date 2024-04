Konstantelias Milan, pazza idea dalla Grecia per rinforzare la mediana! I dettagli

Konstantelias Milan, pazza idea dalla Grecia per rinforzare la mediana! TUTTI i dettagli e gli aggiornamenti

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan, sempre a caccia di nuovi rinforzi per la prossima sessione estiva.

Secondo quanto riportato dal portale Sportime Moncada di recente sarebbe volato in Grecia per monitorare da vicino Giannis Konstantelias, centrocampista di proprietà del Paok. Il classe 2003 greco potrebbe essere un’opzione interessante per rinforzare la mediana.