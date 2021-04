Kone, parla l’agente: «Vi spiego perché ha rifiutato il Milan»

L’agente di Kouadio Kone ha spiegato la scelta del giocatore di trasferirsi al Borussia Mönchengladbach e non al Milan

Jonathan Maarek, agente di Kouadio Kone, è tornato a parlare del passato avvicinamento del suo assistito al Milan e della scelta di trasferirsi in Germania, al Borussia Monchengladbach. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

«Prima di tutto Maldini è una leggenda del calcio. E’ stato difficile scegliere per Kone ma ha optato per la Germania perchè al momento è considerato uno step importante per crescere al meglio e giocare di più».