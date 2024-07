Kone Milan, è LUI l'alternativa PRINCIPALE a Fofana! Prezzo FISSATO, serve QUESTA cifra - Milan News 24

Kone-Milan, è lui l’alternativa principale del club rossonero a Fofana del Monaco: servono 20 milioni di euro

Come riportato da Sport Mediaset, il calciomercato Milan continua a seguire Fofana del Monaco per il centrocampo ma stante lo stallo per il francese sta cominciando a guardarsi sempre più intorno.

Nelle ultime ore il nome che prendendo quota è quello di Emmanuel Kouadio Koné, giocatore classe 2001 del Borussia Mönchengladbach. La valutazione, fissata a circa 20 milioni di euro bonus inclusi, non spaventa la dirigenza rossonera. I primi 15 giorni di agosto saranno dunque decisivi per capire quali scelte faranno Ibrahimovic, Moncada e Furlani.