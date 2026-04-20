Kombouaré: «Ci sono più italiani al Paris FC che in squadre come Juve e Milan»

Kombouaré, tecnico del Paris FC, ha mandato una frecciata a Milan e Juventus relativa al numero di italiani presenti in rosa

Antoine Kombouaré, allenatore del Paris FC, ha punzecchiato le squadre italiane per il numero di azzurri presenti in campo. Il tecnico ha preso di mira specialmente Juventus e Milan.

QUESTIONE ITALIANI – «Ci sono più italiani che giocano da noi oggi che in squadre come la Juventus, il Milan e le altre. Ecco perché gli italiani non andranno ai Mondiali»

Infatti nella rosa dei parigini sono presenti ben tre calciatori italiani: Ciro Immobile (uno da oltre 200 gol in Serie A), Diego Coppola e Luca Koleosho.

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