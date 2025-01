Kolo Muani Milan, aumenta la concorrenza per la punta del PSG! Ci prova la Juve, questa la formula dell’operazione

Kolo Muani Milan, grande concorrenza per la punta in uscita dal PSG: Juve in pressing, possibile operazione in prestito

Arriva un importante aggiornamento d Sky sulla situazione di Kolo Muani. La Juve è al lavoro per il classe 1998 e si vuole far trovare pronta nel caso in cui le condizioni dovessero diventare interessanti.

Sull’attaccante, il cui ingaggio è molto alto, c’è anche il calciomercato Milan. Il rapporto tra l’attaccante e il PSG è sempre più in bilico con il giocatore che non ha preso parte alla vittoria del club parigino in Supercoppa nella sfida giocata contro il Monaco domenica 5 gennaio.