Kolarov, stoccata al Milan: «Con l’Inter sembra tutto dovuto ma se siamo a +6 vuol dire che…»

Kolarov, vice di Chivu, ha lanciato una frecciatina al Milan dopo il pareggio di questa sera dell’Inter contro la Fiorentina

Intervenuto nel corso del postpartita di Fiorentina Inter, il vice allenatore nerazzurro Aleksandar Kolarov ha commentato così il pareggio per 1 a 1 rimediato nel match valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

C’ERA LA PERCEZIONE CHE AVREMMO POTUTO SUBIRE GOL? – «Visto come andava la partita dall’inizio sapevamo che 3 punti erano fondamentali. Però va dato merito anche alla Fiorentina. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, non siamo nel nostro miglior momento ma siamo a +6 sulla seconda ed è tutto nelle nostre mani».

LA SOSTA UN FATTORE POSITIVO PER RICOMPATTARSI? – «Sisi, la sosta fa sempre bene. Cercheremo di recuperare qualche giocatore e le energie Vorrei dire che con l’Inter sembra tutto dovuto: si può anche pareggiare fuori casa, capita a tutti. La Fiorentina non è l’ultima arrivata. Vedo la cosa abbastanza positiva. Se siamo a + 6 vuol dire che qualche partita abbiamo fatto anche bene, capisco tutto ma bisogna ricordare che l’Inter sta a più sei».

LE DICHIARAZIONI DI KOLAROV