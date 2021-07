Simon Kjaer verso il rinnovo con il Milan. La scadenza prevista per il 30 giugno 2022 dovrebbe essere cancellata

Dell’Europeo di Kjær si è parlato soprattutto in riferimento ad Eriksen. Ma sono le sue prestazioni in campo che meritano risalto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il suo agente ha dichiarato pubblicamente: «Dopo l’Europeo parleremo di rinnovo con il Milan». La scadenza 2022 sarà cancellata.