RETROSCENA Kjaer dopo Sassuolo Milan: dritto negli spogliatoi dopo il cambio, ma Pioli SVELA cosa è successo. Le sue dichiarazioni

Partita molto complicata per Simon Kjaer in Sassuolo Milan. Al 54′ Pioli lo ha sostituito, mandando in campo Gabbia. Il difensore danese è andato direttamente negli spogliatoi, senza passare dalla panchina: Stefano Pioli a DAZN ha svelato le sue condizioni.

SASSUOLO EVOCA RICORDI – «Oggi c’era solo il caldo uguale all’altra volta… Il caldo di oggi così inaspettato, abbiamo giocato giovedì. Ma stiamo bene. Ho giocatori come Rafa, Theo, che più giocano e più stanno bene. Kjaer ha avuto qualcosina al flessore invece. Da domenica a giovedì abbiamo tanto per recuperare».

PIOLI A DAZN DOPO SASSUOLO MILAN