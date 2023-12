Kjaer recupera per Newcastle Milan? Le ultimissime sul danese

Kjaer recupera per Newcastle Milan? Le ultimissime sul difensore centrale danese verso la sfida di mercoledì

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Simon Kjaer verso la sfida di mercoledì in Champions League tra Newcastle e Milan.

Il danese non è ancora pronto e pertanto non sarà disponibile per questa sfida, per domenica contro il Monza si vedrà. Un problema in più per Pioli, in pienissima emergenza in difesa.