Kjaer, Milan pronto al rinnovo: attenzione alla settimana entrante che potrebbe essere decisiva mentre il tempo stringe verso il campionato

Kjaer, Milan pronto al rinnovo: attenzione alla settimana entrante che potrebbe essere decisiva mentre il tempo stringe verso il campionato. Gazzetta dello sport di questa mattina apre così alla questione, prettamente burocratica: “Via alle grandi manovre per i rinnovi: uno o due anni per Simon”.

LA SITUAZIONE- “Leader della difesa, eroe all’Europeo- scrive la rosea- per motivi fiscali può essere utile un contratto fino al ‘24”. E ancora: “Potrebbe essere proposto un aumento di stipendio (da 1,2 milioni a 1,5)– scrive il quotidiano- per il resto si vedrà, ma la trattativa con il danese non pare difficilissima. Kjaer si è ritrovato al Milan dopo un periodo un po’ così all’Atalanta: ha dimostrato tutta la sua importanza tattica e dal club e dall’allenatore ha ricevuto piena fiducia”.