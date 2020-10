Kjaer: «Il Milan è un sogno per me, potevo andare in Inghilterra»

Simon Kjaer, in conferenza stampa alla vigilia di Inghilterra – Danimarca, ha parlato della propria avventura in Italia

«Sono andato vicino a giocare in Inghilterra più di una volta, ma ho sempre amato il bel tempo, il cibo e il sud, quindi in quel momento con la mia famiglia abbiamo preso la giusta decisione. Sarebbe stato interessante ma nel calcio non si sa mai.

Le cose possono cambiare velocemente, ma sono in un punto della mia carriera e in un posto dove voglio restare, sono molto felice. Il Milan è stato per anni un sogno per me, mi trovo veramente bene e spero di restare per anni».