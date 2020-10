Kjaer fondamentale almeno quanto Ibra, il danese dirige la difesa

Forse perché è di poche parole e tanti fatti, spesso Simon Kjaer è stato sottovalutato nella propria carriera

Forse perché è di poche parole e tanti fatti, spesso Simon Kjaer è stato sottovalutato nella propria carriera. Eppure dal suo arrivo al Milan a gennaio le differenze in difesa si sono viste. Il danese si è imposto da subito come titolare e ha fatto crescere i proprio compagni di reparto più giovani come Romagnoli e Gabbia.

Anche recentemente in Europa League ha letteralmente trascinato i rossoneri alla qualificazione. Per questo motivo non è sbagliato dire che il difensore sia decisivo in questo Milan esattamente quanto Zlatan Ibrahimovic.