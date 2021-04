Kjaer: «Così rischiamo di buttare via tutto il lavoro, a Roma per vincere»

Lazio Milan, nel prepartita Simon Kjaer ha parlato della sfida e delle sensazioni. Ecco le parole del danese a Sky Sport

Così Simon Kjaer, intercettato nel corso del prepartita da Sky Sport:

«Sono sempre sereno. Penso che tutte le prossime partite saranno delle finali, siamo preparati bene per questa partita. Sarà difficile ma siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo venire a Roma per vincere. Gli stimoli ci sono perché siamo secondi e dobbiamo fare il massimo per vincere anche questa partita.

Tutto il lavoro che abbiamo fatto da quando sono arrivato, un anno e mezzo fa, non può essere buttato via. Abbiamo tanta voglia di dimostrare che il lavoro che abbiamo fatto significa qualcosa».