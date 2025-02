Kirovski Milan Futuro, addio a fine stagione? Clamorosa indiscrezione e riflessioni in corso

Kirovski Milan Futuro, l’attuale responsabile dell’U23 rossonera potrebbe lasciare il club a fine stagione: riflessioni in corso

Come riferito da Pietro Mazzara, noto giornalista, in casa Milan si stanno facendo importantissime riflessioni anche sulla figura di Jovan Kirovski, attuale responsabile dell’U23 rossonera.

Non è escluso che delle profonde riflessioni vengano fatte anche sull’operato di Jovan Kirovski come responsabile di Milan Futuro. Anche lì, a fine stagione, potrebbero esserci scossoni importanti. In casa rossonera c’è infatti profonda insoddisfazione per il rendimento di Camarda e compagni.