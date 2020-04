Kessie, riecco l’Arsenal: il Milan valuta la cessione dell’ivoriano

L’Arsenal torna alla carica per Frank Kessie. I Gunners stanno sondando il mercato italiano in cerca di rinforzi economici

L’Arsenal torna alla carica per Frank Kessie. I Gunners stanno sondando il mercato italiano in cerca di rinforzi economici per la prossima stagione. Le casse societarie non permettono grandi acquisti: da Londra è chiara anche l’intenzione di non spendere i 40 milioni di euro richiesti dal Real Madrid per Dani Ceballos. Così si spiega l’intenzione di fare un’offerta ai rossoneri per il centrocampista ex Atalanta.

Il Milan potrebbe anche accontentarsi di una ventina di milioni. In questo caso non ci sarebbe una minusvalenza, poiché Kessie è stato “ammortizzato” in diverse rate annuali più un prestito oneroso. Di conseguenza, a bilancio si potrà inserire una plusvalenza anche con un’offerta superiore ai 10 milioni.