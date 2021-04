Kessiè nella top 10 di Transfermarkt: il dato del centrocampista rossonero

Franck Kessiè è entrato in una speciale classifica di Transfermarkt per quanto riguarda una statistica della Serie A

Franck Kessiè scalda i motori in vista della ripresa della Serie A dopo la pausa nazionali. Il Milan ha assoluto bisogno del centrocampista ivoriano in vista di questo rush finale. Il classe ’96 è il 9° giocatore che percorre più km in media (11,2) a partita secondo Transfermarkt. Ecco il dato.