Kessié Milan: non solo il Psg. Sirene anche dall’Inghilterra

Su Franck Kessié è forte l’interesse del Psg. Per il Milan la strada si complica ulteriormente: arrivano sirene anche dall’Inghilterra

I 6,5 milioni di euro offerti dal Milan per il rinnovo non bastano: Franck Kessié vuole di più. Sull’ivoriano è forte l’interesse del Psg, che al momento potrebbe offrire gli 8 milioni netti più 2 di bonus chiesti dal calciatore.

Per il Milan, però, i parigini non sono l’unico ostacolo: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, anche in Inghilterra si starebbero informando sul calciatore. Tottenham e Liverpool potrebbero inserirsi nella trattativa andando ad alzare ulteriormente l’asta della proposta di stipendio per il calciatore.