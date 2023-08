Calciomercato, l’ex Milan sogna la Premier League: ha espresso questo desiderio in vista della prossima stagione, tutti i dettagli

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Franck Kessié avrebbe espresso il desiderio di giocare in Premier League nella prossima stagione, con il Tottenham che sta lavorando per portare l’ex Milan in Inghilterra.

La Juve continua il pressing sul giocatore, forte dell’intesa con il Barcellona sulla base di un prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni. Operazione complessiva da 10/15 milioni di euro.