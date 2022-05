Kessie e non solo: ecco chi questa sera saluterà il Milan

Da Franck Kessie a Tiemouè Bakayoko: ecco chi questa sera con molta probabilità dirà addio alla maglia del Milan

Franck Kessie questa sera giocherà la sua ultima gara con la maglia del Milan. Il centrocampista, promesso sposo del Barcellona, vuole regalare un’ultima gioia ai suoi tifosi. Dopo i due rigori contro l’Atalanta valsi il ritorno in Champions League, l’ivoriano ha un’altra occasione all’ultima giornata per entrare nella storia.

Ma oltre lui, ci sono altri giocatori che con molta probabilità non vestiranno più la maglia rossonera. Da Tiemouè Bakayoko, di ritorno al Chelsea dopo un’annata di prestito decisamente infelice, ad Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto e sempre più vicino alla Lazio. Quasi certa anche la partenza di Castillejo in estate, mentre ci sono ancora valutazioni da fare sul riscatto di Junior Messias.