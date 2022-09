Kerkez su Theo Hernandez: «Lui è il migliore in quel ruolo, è il mio preferito». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Milos Kerkez ha parlato ai microfoni di TMW di Theo Hernandez. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«Lui è il migliore in quel ruolo, è il mio preferito. In ogni allenamento l’ho osservato con grande attenzione, ho imparato tutto ciò che potevo. Da lui e non solo: il Milan ha tanti big e, ripeto, è stato un onore aver fatto parte della famiglia rossonera»