Kerkez, l’ex Milan ad un passo dal mega trasferimento! Il top club di Premier pronto all’affondo

Kerkez, l’ex terzino del Milan è ad un passo dal trasferimento al Liverpool: accordo raggiunto, trasferimento monstre

È un’indiscrezione bomba quella che sta circolando nel mondo del calcio, e a riportarla è il ben informato Ben Jacobs: il Liverpool sarebbe a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Milos Kerkez, ex terzino del Milan. L’accordo, stando a quanto riferito, potrebbe essere ufficializzato già la prossima settimana, con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di sterline. Una somma importante, che testimonia il grande interesse dei Reds per il talentuoso difensore.

Questa notizia, se confermata, rappresenterebbe un colpo significativo per il Liverpool, che da tempo è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo. Kerkez, giovane ma già con un’esperienza notevole a livello internazionale, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. La sua velocità, la sua visione di gioco e la sua capacità di cross lo rendono un elemento estremamente versatile, in grado di coprire diverse posizioni sulla fascia. Non è un caso che diversi top club europei avessero messo gli occhi su di lui, rendendo questa mossa del Liverpool ancora più audace e strategica.

Secondo quanto rivelato da Ben Jacobs, mancherebbero ormai solo pochi dettagli per la formalizzazione dell’accordo. Questo suggerisce che le trattative siano a uno stadio molto avanzato, con le due parti che avrebbero già trovato una base di intesa sia sul costo del cartellino che sulle condizioni contrattuali del giocatore. La rapidità con cui il Liverpool starebbe cercando di chiudere l’operazione evidenzia la volontà del club di assicurarsi Kerkez prima che altri contendenti possano inserirsi.

L’arrivo di Kerkez a Anfield, per un costo così elevato, dimostra la determinazione del Liverpool a investire pesantemente per rafforzare la squadra in vista delle prossime stagioni. I 40 milioni di sterline rappresentano una cifra che pone Kerkez tra gli acquisti più onerosi nella storia recente del club per un difensore, sottolineando la grande fiducia riposta nelle sue capacità e nel suo potenziale di crescita.

Per i tifosi del Liverpool, questa notizia è un segno incoraggiante in vista del mercato estivo. Dopo una stagione con alti e bassi, l’inserimento di un elemento del calibro di Kerkez potrebbe portare nuova linfa vitale alla squadra e aumentare le aspettative per il futuro. La conclusione dell’accordo la prossima settimana, come anticipato da Ben Jacobs, sarebbe la ciliegina sulla torta di un lavoro di scouting e negoziazione intenso e mirato. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale per vedere Milos Kerkez indossare la maglia rossa del Liverpool.