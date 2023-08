Kean Milan, il retroscena: «Può partire anche a fine agosto se...»

Kean Milan, il retroscena: «Con questa offerta parte anche a fine agosto». Le ultime sul futuro dell’attaccante

Ieri ha fatto il giro del web la presunta esclusione di Moise Kean dalla rosa della Juve per motivi disciplinari a causa di una serie di ritardi a ritrovi e allenamenti. Come confermato da Tuttosport, sono arrivate smentite da tutti i fronti: l’assenza di Kean dalla lista dei convocati per l’Udinese è riconducibile unicamente ai problemi fisici.

Di fronte ad un’offerta irrinunciabile, però, l’azzurro potrebbe partire, anche negli ultimi giorni di mercato. Il Milan ci aveva provato ma la proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto non convince al momento la dirigenza juventina.