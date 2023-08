Kean Milan, corsa a tre per l’attaccante della Juve. Fissato il prezzo del centravanti azzurro che piace ai rossoneri

C’è anche il Milan sulle tracce di Moise Kean, attaccante di proprietà della Juventus che (alle giuste condizioni) potrebbe anche lasciare i bianconeri entro questa sessione di mercato.

Come riportato da Tuttosport, è corsa a tre per la punta: oltre al Milan, anche Siviglia e Fulham sono interessate al giocatore, valutato dal club di Torino non meno di 40 milioni di euro.