Condividi via email

Kean, il comunicato ufficiale della Fiorentina sulle sue condizioni: le ultimissime notizie sull’attaccante della nazionale

Attimi di paura al Bentegodi durante Verona-Fiorentina. Durante il match perso dalla Viola molto interessante anche per il Milan per la lotta Champions Moise Kean è stato colpito inavvertitamente alla testa da Dawidowicz ed è uscito dal campo in barella. Di seguito il comunicato della Fiorentina sulle sue condizioni.

«ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti»