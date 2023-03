Stakanovista Kalulu: i numeri con il Milan in questa stagione

Tra i giocatori più impegnati da Stefano Pioli in questa stagione al Milan c’è in cima alla lista Pierre Kalulu

il difensore rossonero è l’unico giocatore del Milan ad essere sceso in campo in tutti e 33 gli incontri stagionali; in generale nessun difensore di Serie A è stato impiegato più volte (33 presenze anche per Marušić, Danilo e Mancini).