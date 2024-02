Kalulu a Milan TV: «Emozionato per il rientro, San Siro mette sempre i brividi»

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV prima della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

RIENTRO – «Sono molto felice e anche emozionato, ho sempre i brividi per San Siro, ho lavorato molto. Adesso devo solo trovare la giusta condizione, ma sono pronto per aiutare ancora la mia squadra».

ATALANTA – «È una squadra che mette sempre tanta energia nelle partite e in campo, non sarà facile, ci aspetta una battaglia e noi siamo pronti per questo».