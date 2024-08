Kalulu SALUTA il Milan: «Grazie al club, sono ORGOGLIOSO di...». Il COMMOVENTE post social - FOTO

Pierre Kalulu, appena passato ufficialmente alla Juve, ha voluto salutare il club rossonero con un toccante messaggio social. Le parole

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Pierre Kalulu ha salutato così il Milan:

PAROLE – «Cari Tifosi, cari amanti del Milan,

È con grande emozione che vi annuncio la mia partenza.

A voi, tifosi e sostenitori, grazie per avermi accolto così bene, per avermi fatto sentire come un membro della famiglia fin dal primo momento.

Grazie al club per essere venuto a prendermi, per aver creduto in me, per avermi dato fiducia, spero di avervi ripagato durante le mie tre staggioni da Rossonero.

Grazie a tutti i miei compagni di squadra per aver condiviso con me la loro preziosa esperienza e i loro consigli, per avermi permesso di migliorare dentro e fuori dal campo.

Ero un ragazzo al mio arrivo a Milano e oggi parto come uomo.

Non sappiamo mai di che cosa è fatto il futuro ma felice di aver contribuito alla grande storia del Milan.

Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore».