Kalulu Juventus, ecco quanto guadagnerà il Milan! I bianconeri si muovono per chiudere

Pierre Kalulu sarà un nuovo giocatore della Juventus, che acquisterà il cartellino del francese. Il Milan, dopo averlo ceduto in prestito a inizio stagione, riceverà in totale circa 17 milioni dai bianconeri. Così riporta Fabrizio Romano:

🚨⚪️⚫️ Juventus are planning to sign Pierre Kaluku on permanent deal from AC Milan in the summer.



The club remains convinced to trigger €14m plus €3m add-ons buy option clause. pic.twitter.com/HrKqswYJZP