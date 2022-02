Kalulu: «Scudetto? Tutto può girare velocemente, io voglio vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pierre Kalulu, intervistato dalla redazione francese di Eurosport, ha parlato di Milan tra presente e futuro

Pierre Kalulu, intervistato dalla redazione francese di Eurosport, ha parlato di Milan tra presente e futuro. Ecco le sue parole su Giroud:

«Tutto può girare molto velocemente. Lo abbiamo potuto vedere nel derby, dove siamo stati sotto prima di ribaltare definitivamente tutto. Avremmo potuto finire molto indietro. Vogliamo fare qualcosa in questa stagione. L’anno scorso è stata una buona annata, anche molto buona. E alla fine, non abbiamo vinto nulla. C’era necessariamente un sentore di lavoro incompiuto. Io, personalmente, voglio vincere qualcosa in questa stagione».

