Kalulu: «Ho capito l’importanza di essere al Milan. Prima non ero veloce, ma ora…». Le dichiarazioni del difensore francese

Pierre Kalulu ha parlato a Milan TV verso Milan-Empoli.

VITTORIA SUL NAPOLI – «Fa veramente piacere perché era una partita difficile contro un avversario forte. È ancora più importante perché sono un nostro avversario diretto in classifica».

GIOCARE AL MILAN – «Ho capito l’importanza di questa maglia, di questa squadra, della storia di questo club. Prima la conoscevo ma non del tutto. Ora so l’importanza che ha questa squadra in Italia e nel mondo. Ho imparato quanto è importante lavorare tutti i giorni per essere migliori e competitivi in tutte le partite. Bisogna essere sempre pronti».

DIFENSORE MODERNO – «Ho imparato ad essere un difensore moderno da piccolo. Quando ero al Lione il nostro allenatore e tutto il club mi hanno preparato ad essere bravo in tutto: tecnicamente, col pallone, in velocità, con la vista, col gioco. Non ho mai avuto sempre lo stesso ruolo. Prima centrale, poi terzino e poi ancora un altro ruolo. Così so giocare in tutti i ruoli della difesa».

APPROCCIO – «Quando vado in campo non ho paura, voglio solo giocare bene a calcio. Per me tutte le partite sono uguali, forse quando lo stadio è caldo ti sveglia un po’ ma poi quando inizia è come se giocassi le partite che facevo da bambino».

VELOCITA’ – «Prima non ero velocissimo, ho lavorato su questo da 15-17 anni. Ora vado più veloce, posso ancora migliorare su molte cose ma penso di essere a buon livello su tutto. Anche sull’aspetto offensivo».

EMPOLI – «Questo modo di vedere il calcio mi permette di essere sempre umile. Con l’Empoli sarà una partita difficile. Sappiamo che in Italia tutte le gare sono diverse e complicate, stiamo lavorando per essere prOnti per sabato».