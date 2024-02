Kalulu a Dazn: «Per voi è bello da vedere che facciamo tanti gol, ma dietro dobbiamo fare qualcosa in più»

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

TANTI GOL SUBITI – «L’aspetto positivo è che giochiamo e facciamo gol, per voi è bello da vedere. Ma per noi dobbiamo fare qualcosa in più perché quando attacchi tanto ti apri anche tanto. Proveremo già da stasera a essere migliori possibili»