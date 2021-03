Kalulu Dalot: parte la staffetta sulla destra per sostituire Calabria

Dopo l’infortunio di Calabria si verificherà una vera e propria staffetta sulla fascia destra tra Diogo Dalot e Pierre Kalulu

Il brutto infortunio capitato a Davide Calabria, costringerà il terzino rossonero a un periodo di stop considerevole. Una pessima notizia per mister Pioli, che dovrà fare a meno del fondamentale apporto del numero 2 rossonero per almeno qualche settimana. Sulla fascia destra della difesa adesso dunque si apre una nuova staffetta.

Pierre Kalulu e Diogo Dalot sono gli altri due giocatori di ruolo presenti all’interno della rosa del Diavolo e dunque i sostituti designati. A chi consegnerà la maglia da titolare il tecnico rossonero? Il giovane francese ha sempre convinto quando chiamato in causa, mentre il terzino di proprietà del Manchester United ha fatto storcere più di una volta il naso dei tifosi rossoneri. Vedremo la scelta di Pioli per il match di domenica. Da lì capiremo molto delle sue intenzioni per i prossimi mesi.