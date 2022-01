Kalulu a Sky: «Coppia con Gabbia? Ci sentiamo bene»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pierre Kalulu ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sly dopo Venezia-Milan. Le parole del difensore francese

COPPIA CON GABBIA – «In queste due partite ci siamo sentiti bene, dobbiamo essere pronti ad aiutare la squadra in ogni momento, quando c’è una vittoria anche meglio.»

COMPAGNI – «Quando non gioco in un ruolo in cui non sei abituato normale avere un pò di tensione ma la squadra ci ha aiutato e ci ha messo a proprio agio.»

RUOLO IN CAMPO – «Il ruolo dipende dalle partite, a volte è meglio al centro a volte è a destra, dipende dalla squadra però quando sono in campo sempre meglio.»