Kakà: «Ancelotti? Dovunque alleni i giocatori lo amano»

Kakà ha speso parole al miele per il suo ex allenatore al Milan Carlo Ancelotti. Ecco cosa ha detto il brasiliano:

«Tatticamente e tecnicamente è bravo ma per me l’aspetto migliore di Ancelotti è il modo in cui gestice le persone, ama il suo lavoro. Ama essere un allenatore e ama i sui giocatori, aspetto importante per un leader o un tecnico. Ovunque alleni i giocatori lo amano. E non è facile con 25 o 30 giocatori. Un giorno uno di questi non sarà felice perchè possono giocare solo 11 calciatori, ma lui ha questa abilità nel gestire le persone e far si che siano tutti felici, mettendo i differenti interessi di un grupo verso la stessa direzione»