Kakà, Ancellotti e Gullit entrano ufficialmente nella Hall of Fame del Milan! Ecco tutti i dettagli

Kakà, Ancelotti e Gullit, i tre campioni entrano ufficialmente nell’olimpo rossonero grazie al voto dei tifosi di tutto il mondo

Un nuovo capitolo di storia viene scritto a Casa Milan. Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kaká sono stati eletti ufficialmente nella Hall of Fame presented by Emirates come i migliori centrocampisti della gloriosa storia rossonera. Il prestigioso riconoscimento è il risultato di una votazione globale che ha visto i tifosi premiare tre icone che hanno saputo incarnare alla perfezione lo stile e i successi del club. Se Gullit e Kaká hanno fatto sognare i fan conquistando rispettivamente i Palloni d’Oro nel 1987 e nel 2007, Ancelotti si è distinto come il cervello del centrocampo di Arrigo Sacchi prima di diventare una leggenda anche in panchina.

Le nuove “Legend” si uniranno a una squadra di altissimo profilo già presente nella Hall of Fame:

«I loro nomi entreranno nella Hall of Fame al fianco del Membro Onorario Franco Baresi e dei Membri Eletti Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten, vincitori della categoria attaccanti, andando a comporre la “Classe del 2026”. Nei prossimi anni, all’elenco si aggiungeranno anche i portieri e i difensori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Club. Le premiazioni inizieranno a partire da domenica 26 aprile, in occasione della sfida a San Siro tra Milan e Juventus. Nell’immediato prepartita sarà Ruud Gullit il primo centrocampista a ricevere il trofeo realizzato da Tiffany & Co. Un simbolo di eccellenza ed eleganza senza tempo, in grado di rispecchiare pienamente la caratura dei nomi incisi su di esso. Prossimamente, il riconoscimento sarà consegnato anche alle altre due Legend».

Un tributo che parte dal grande match contro la Juventus

La cerimonia di premiazione non poteva trovare palcoscenico migliore di quello di San Siro, proprio prima del big match contro la Juventus. Sarà il “Cervo Volante” Ruud Gullit a inaugurare le celebrazioni, ricevendo il trofeo davanti a un pubblico che si preannuncia caldissimo. L’iniziativa, nata durante i festeggiamenti per il 125° Anniversario del Club, mira a onorare la leggendaria eredità milanista e a ispirare i giovani tifosi. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si giocherà punti pesanti per l’Europa, il popolo rossonero avrà l’occasione di tributare un giusto omaggio a chi ha reso il Milan grande nel mondo.