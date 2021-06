Kaio Jorge, operazione fattibile per il Milan: due le condizioni

Kaio Jorge, diciannovenne attaccante del Santos, su di lui oltre al Milan ci sarebbero anche Juventus e Napoli

ELLIOTT D’ACCORDO- Come riporta Tuttosport questa mattina, il giovane brasiliano avrebbe il contratto in scadenza tra sei mesi e senza l’intenzione di un rinnovo, situazione che potrebbe portare ad un acquisto da parte del Milan per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Operazione del tutto fattibile per il fondo Elliott, il quale avrebbe dato il proprio consenso.

QUESTIONE EXTRACOMUNITARIO- Oltre alla concorrenza di Juventus e Napoli, il Milan dovrà fare attenzione agli slot destinati ai giocatori extracomunitari: uno è già stato occupato da Tomori, ora Maldini e Massara dovranno decidere se procedere ed occupare anche l’ultimo restante con il brasiliano.